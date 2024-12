Bologna, Erlic può partire: piace a Fiorentina e Parma

Bologna FC

Quando le cose vanno bene, difficilmente un allenatore tocca qualcosa. Così succede che, voluto in estate da Italiano per il suo nuovo Bologna, non stia trovando molto spazio. Il difensore croato è stato uno dei giocatori-chiave nel suo Spezia, per questo ha chiesto di averlo anche in rossoblù dove però finora ha totalizzato cinque presenze, quattro in campionato e una in Coppa Italia. Il giocatore è stato quasi un mese fuori per una lesione muscolare al bicipite femorale della coscia sinistra, ma ora sta bene e, se non dovesse trovare spazio a Bologna, potrebbe diventare uno dei protagonisti del mercato di gennaio.

- Gli estimatori non mancano, i riflettori sono già accesi su di lui e siachehanno messo gli occhi sul centrale croato classe '98. Un'idea per rinforzare la difesa, in attesa - eventualmente - di avviare i primi contatti con il Bologna e con l'entourage del giocatore per capire la fattibilità dell'operazione.dal Sassuolo, il difensore ha firmato un contratto fino a giugno 2029 e non è escluso che si possa provare a costruire un'operazione partendo da un prestito.

- Erlic è un giocatore con più di 100 presenze in Serie A totalizzate nel giro di quattro anni più questi primi mesi in rossoblù, le stagioni migliori le ha fatte con lo Spezia di Italiano e Thiago Motta segnando tre e due gol nei suoi primi due anni al livello più alto;. Ora Erlic può lasciare il Bologna, Fiorentina e Parma ci pensano per rinforzare la difesa.