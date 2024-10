Bologna, i convocati per il Cagliari: è tornato Ferguson. Italiano perde Aebischer: si è operato

Getty Images

Sono 25 i convocati diin vista della sfida che vedrà ilaffrontare domani ilnel primo match valido per la 10a giornata di Serie A, turno infrasettimanale. I rossoblu perdono per infortunio Aebuischer che si è operato di ernia, mentre è presente in lista per la prima volta dopo il lunghissimo infortunio, Lewis Ferguson. Indisponibili anche Erlic, Lykogiannis, El Azzouzi e CambiaghiPortieri: Bagnolini, Ravaglia, Skorupski.Difensori: Beukema, Casale, Corazza, De Silvestri, Holm, Lucumi, Miranda, Posch.Centrocampisti: Fabbian, Ferguson, Freuler, Moro, Pobega, Urbanski.

Attaccanti: Castro, Dallinga, Dominguez, Iling-Junior, Karlsson, Ndoye, Odgaard, Orsolini.Indisponibili: Erlic, Lykogiannis, El Azzouzi, Cambiaghi e Aebischer. Il centrocampista si è sottoposto ad intervento di sports-hernia eseguito dall’equipe del prof. Dallari presso l’Istituto Rizzoli, e perfettamente riuscito. Nei prossimi giorni saranno stimati i tempi di recupero”.