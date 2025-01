Bologna, Italiano chiama la Fiorentina per Biraghi

Getty Images

Il Bologna è al lavoro per garantire auna rosa completa anche in vista del girone di ritorno e l'ex tecnico della Fiorentina- Secondo quanto riportato dal sito gianlucadimarzio.com infatti, conducendolo fino a due finali di Conference League e a una di Coppa Italia,- poco utilizzato da Palladino e il cui contratto con i toscani scade il 30 giugno 2025 - anche in vista di una possibile partenza di Charalampos Lykogiannis. Il terzino, a Firenze dal 2020, e l'attuale tecnico dei rossoblù hanno lavorato insieme nel capoluogo toscano negli ultimi tre anni.

- Il classe '92 e capitano della Fiorentina, cresciuto tra le giovanili di Inter e Atalanta,e non parte dal primo minuto in una partita di campionato addirittura dal 22 settembre scorso contro la Lazio., che sta monitorando la situazione del laterale soprattutto in caso di un'eventuale partenza di Spinazzola (che interessa al Torino).