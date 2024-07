Chi è Valentini, il nuovo Samuel che tratta la Roma

Getty Images

In Argentina c'è un talento del Boca Juniors che da tempo ha attirato l'attenzione di club italiani, "Sembra il nuovo Samuel" assicura Walter Sabatini, uno che di colpi di mercato se ne intende.. I giallorossi stanno portando avanti da tempo i contatti sia con il Boca che con il suo entourage, c'è anche l'ok di De Rossi che in questi giorni ha avuto un contatto diretto con il giocatore che ha il contratto in scadenza a dicembre.

- Nicolàs Valentini è un centrale che gioca d'anticipo e bravo di testa,Valentini era nelle giovanili (avrebbe debuttato l'anno dopo). I due sono legati da una curiosità: Nicolàs è stato scoperto da un amico dell'allenatore giallorosso durante una partita di riserve; Daniele ha continuato a seguire da lontano la crescita del ragazzo, e appena c'è stata l'occasione lo ha contattato in prima persona.

- Dopo un pre-Olimpico da protagonista con l'Argentina Under 23 di Placente giocando sei partite per tutti i 90 minuti senza mai perdere,. Pugno duro del presidente Roman Riquelme. Prima di finire fuori Valentini in questa stagione aveva totalizzato 9 presenze tra campionato e Coppa Sudamericana segnando un gol contro il Racing.- Uno dei primi club a muoversi per Valentini era stata ladi Walter Sabatini, che a gennaio 2024 si era informato sulla situazione del difensore: non c'erano i margini per iniziare una trattativa. Un po' più avanti è andata l'che però non ha trovato l'accordo col Boca, l'è andata a vederlo in Argentina e anche laha avuto qualche contatto con gli agenti del giocatore.