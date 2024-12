Getty Images

Bologna, Italiano e la metafora del ketchup: "Dallinga? Ve l'avevo detto..."

25 minuti fa



"Spero sia come il ketchup, quando schiacci forte poi viene a valanga". Parlava così Vincenzo Italiano, qualche settimana fa, dell'attaccante Thijs Dallinga, che fino a quel momento non era ancora riuscito a trovare alcun gol. Poi, però, finalmente la rete contro il Torino, nella scorsa giornata di Serie A, per il primo centro di questo campionato.



Ecco che allora, nel corso della conferenza stampa in vista della partita contro il Verona, il tecnico dei rossoblù è tornato sul momento dell'olandese: "Vi avevo anticipato che negli ultimi tempi avevo visto Dallinga diverso rispetto a quando è arrivato, e l'ha dimostrato nel momento in cui è subentrato a Torino. Se anche chi subentra riesce a essere un fattore per una squadra di calcio è importantissimo. Da quando siamo rientrati, Dallinga ogni volta che tira fa gol, e speriamo che possa continuare così".