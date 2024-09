Getty Images

Bologna, Italiano: "Potevamo portarla a casa, ci manca solo una cosa"

Un pareggio nella prima del Bologna di Vincenzo Italiano in Champions League, al Dall'Ara contro lo Shakthar Donetsk, queste le parole dell'allenatore.



L'ANALISI - "Abbiamo avuto occasioni e secondo me in questo esordio in Champions abbiamo disputato la nostra gara. Potevamo condurla e l'abbiamo fatto. Dobbiamo crescere e migliorare negli ultimi metri, i ragazzi sono rammaricati perché la partita la potevamo portare a casa. La prestazione però rimane".



COSA MANCA - "Siamo andati al cross con gli esterni e al tiro con i centrocampisti. Creiamo opportunità ma dobbiamo essere più concreti. In casa abbiamo un altro spirito ma dobbiamo migliorare anche lontano dal Dall'Ara. Con queste squadre e questa difficoltà non riesci sempre a creare palle da gol nitide. Non è stato semplice ma è stato bravo Skorupski a tenerci in gara. I ragazzi hanno fatto bene. Devono avere maggiore fiducia perché in alcune partite con più coraggio si può vincere".