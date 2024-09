Getty Images

. Come da regolamento, ilha trasmesso alla UEFA l'elenco dei calciatori (Lista A) che prenderanno parte alla fase campionato della nuova Champions League. Ufficiali le scelte di, che come da previsioni ha identificato nell'esterno offensivo svedese il big da tagliare. Ma non l'unico.- Con Karlsson infatti restano fuori altri tre giocatori. Ampiamente previste le esclusioni di, così come quelle di(non rispetta i requisiti per essere inserito in Lista B) e(fuori a lungo per infortunio). L'ultimo effettivo tagliato è, viene invece regolarmente conteggiato il capitano: il centrocampista scozzese tra fine ottobre e inizio novembre tornerà a disposizione dopo la rottura del legamento crociato subita ad aprile.

Di seguito i calciatori rossoblù inseriti nella Lista A per la Champions League:1 Lukasz Skorupski2 Emil Holm3 Stefan Posch5 Martin Erlic6 Nikola Moro7 Riccardo Orsolini8 Remo Freuler9 Santiago Castro11 Dan Ndoye14 Samuel Iling-Junior15 Nicolò Casale16 Tommaso Corazza (lista B)18 Tommaso Pobega19 Lewis Ferguson20 Michel Aebischer21 Jens Odgaard22 Charalampos Lykogiannis23 Nicola Bagnolini (lista B)24 Thijs Dallinga26 Jhon Lucumi31 Sam Beukema33 Juan Miranda34 Federico Ravaglia80 Giovanni Fabbian82 Kacper Urbanski (lista B)