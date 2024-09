Getty Images

Anche Casteldebole si svuota per le nazionali, tanto che Vincenzo Italiano, nonostante un avvio non sfavillante di stagione, ha concesso alla squadra quattro giorni liberi, con ritrovo fissato giovedì mattina.Nell’elenco non c’è Orsolini, ancora escluso dal c.t. azzurro Luciano Spalletti.In attesa di viaggiare con il Bologna in Champions League, diversi rossoblù lo faranno in queste ore con le loro rappresentative. C’è il solito contingente svizzero che ha eliminato l'Italia dall'ultimo Europeo, stavolta orfano dell’infortunato Dan Ndoye: Remo Freuler e Michel Aebischer giocheranno in Nations League giovedì in Danimarca e domenica in casa contro la Spagna. Due anche i convocati per la Polonia in Nations League: Lukasze Kacper(quest’ultimo appena rientrato da una fastidiosa tendinopatia rotulea) saranno impegnati giovedì in Scozia e domenica sul campo della Polonia. Gioca un giorno dopo, invece, l’Austria di Stefan: venerdì sera in Slovenia e lunedì sera in Norvegia, sempre per la Nations League. Sono impegnati invece con la varie rappresentative giovanili altri quattro rossoblù: Giovannicon l’Under 21 azzurra di Nunziata sfiderà San Marino giovedì e la Norvegia, in trasferta, martedì 10 settembre, il neoarrivato Samuelgiocherà con l’Inghilterra Under 21 in Nord Irlanda il 6 settembre e in casa con l’Austria il 9, mentre due terze linee come Nayme Mihajlosaranno impegnati rispettivamente con il Marocco Under 20 (due partite contro i pari età dell’Arabia Saudita) e con la Serbia Under 21, contro Ucraina e Azerbaigian. Per Ilic, ex Partizan bocciato in ritiro da Italiano, c’è anche l’ipotesi di un prestito in Serbia visto che il mercato è aperto fino al 13 settembre.

L’ultima convocazione in ordine di tempo è arrivata per Nikoladalla Croazia, che giocherà in Nations League giovedì sul campo del Portogallo e domenica in casa contro la Polonia. Il c.t. Dalic invece ha evitato il viaggio al difensore rossoblù Martin, non al meglio dopo il problema muscolare accusato a Napoli. Chi invece senza dubbio tornerà a Bologna per ultimo è Jhon, con i rossoblù che incrociano le dita visto il problema muscolare accusato in estate in Copa America con la Colombia: stavolta i Cafeteros giocheranno per le qualificazioni al Mondiale 2026, sfidando in trasferta il Perù nella notte tra venerdì e sabato e ospitando l’Argentina alle 22.30 di martedì 10 settembre. Il che significa che Lucumi tornerà a Bologna solo giovedì, a due giorni dalla sfida sul campo del Como.