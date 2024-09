Juventus, la lista Champions: ufficiali le scelte di Thiago Motta. C'è Arthur, fuori Kostic. Yildiz in lista B

La Juventus è la prima delle squadre italiane che hanno pubblicato la ormai celebre lista Uefa valida per la prossima edizione della Champions League 2024/25, la prima edizione con il nuovo formato a girone unico.Il mercato ha alleggerito le scelte di Thiago Motta che si è liberato in exrtremis fra la fine del calciomercato italiano e gli ultimi giorni del mercato nei campionati ancora aperti, di numerosi giocatori rimasti in bilico e fuori dal progetto come, Mattia, e Federico. L'età di Kenane l'uscita dal settore giovanile, inoltre, permetterà alla Juventus di inserirlo nella lista B senza occupare uno slot della lista A.

L'unico ballottaggio rimasto era quello fra, entrambi fuori rosa almeno fino ad oggi, ma per cui, da oggi e grazie a questa lista, la situazione potrà cambiare. L'allenatore italo-brasiliano ha infatti scelto di inserire in lista A il centrocampista brasiliano ex-Barcellona escludendo l'esterno serbo che ha ancora tanto mercato in Turchia.PORTIERI: 1 Perin, 23 Pinsoglio, 29 Di GregorioDIFENSORI: 3 Bremer, 4 Gatti, 6 Danilo, 15 Kalulu, 27 Cambiaso, 32 CabalCENTROCAMPISTI: 5 Locatelli, 8 Koopmeiners, 16 Mckennie, 17 Adzic, 18 Arthur, 19 Thuram, 21 Fagioli, 22 Weah, 26 Douglas Luiz

ATTACCANTI: 7 Conceicao, 9 Vlahovic, 11 Nico Gonzalez, 14 Milik10 Yildiz, 36 Anghelé, 37 Savona, 38 Daffara, 40 Rouhi, 51 Mbangula