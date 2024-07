Bologna, l'AD Fenucci: "Aspettiamo una risposta da Hummels"

Getty Images

L'amministratore delegato delha parlato in conferenza stampa a margine della presentazione di Dallinga, nuovo attaccante dei felsinei. Il dirigente della società emiliana ha confermato la trattativa con Hummels e ha parlato di diversi temi caldi in casa Bologna.“Aspettiamo una risposta, gli abbiamo spiegato il progetto e speriamo possa sposarlo. È un grande giocatore che può darci una mano non solo in campo”."Siamo contenti di ripartire da qui come lo scorso anno: ci tengo a ringraziare l’organizzazione e i tifosi, che ci stanno dando lo stesso entusiasmo che abbiamo sentito nella scorsa stagione. Abbiamo un nuovo allenatore, nuovo giocatore, ne abbiamo persi alcuni, ma la volontà di migliorarsi c’è da parte di tutti e questo è l’importante”.

“L’operazione su Thjis l’abbiamo chiusa velocemente dopo la partenza di Joshua. La sua volontà di venire a Bologna è contata per prevalere sulle altre offerte. Siamo molto contenti che sia qui”.“Per adesso il club si è occupato dei ruoli in cui le partenze di alcuni giocatori hanno lasciato scoperte alcune posizioni, sono arrivati giocatori entusiasti. Sicuramente anche per giocare in Champions. Per il momento abbiamo completato la prima parte di organico. Ovviamente la partenza di Calafiori ci obbliga a prendere un centrale. Giocheremo tante partite, servirà un organico all’altezza e competitivo, garantendo all’allenatore di avere scelte ampie”.

“Sotto il profilo umano è una persona molto disponibile anche nel dialogo, è una bella persona con cui ci troviamo molto bene. Ha un compito non facile, perche arriva dopo una stagione di grandi risultati. Ma ha belle idee, ha degli sviluppi tattici diversi rispetto al passato quindi servirà tempo. Ma abbiamo visto grande applicazione e motivazione"."I sogni non li dico mai, vorrei la Coppa Italia ma ogni anno andiamo fuori (ride). Vorremmo puntare in alto, la scorsa stagione dissi stupendo tutti che avremmo potuto fare qualcosa di importante perché vedevo come lavoravano i ragazzi. Vogliamo fare bene in tutte le competizioni. La Coppa Italia è l’obiettivo più concreto che potremmo portare a casa, vorremmo riprovare le sensazione della scorsa stagione."