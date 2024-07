Quanto guadagna il Bologna dalla cessione di Calafiori all'Arsenal

Getty Images

Con la cessione diil Bologna ha toccato uno dei massimi picchi d'incasso nella storia del club. Sul difensore classe 2002 c'era anche la Juventus e Thiago Motta spingeva molto per lavorare di nuovo con lui a Torino, la dirigenza rossoblù però ha sempre preferito la soluzione estera perché consapevole che in Premier League avrebbero pagato una cifra superiore rispetto a quella che metteva sul piatto la Juve.- E così è stato, perché dall'affare Calafiori all'Arsenal. Una parte di questo incasso è stata destinata al Basilea, che da accordi tra club al momento del ritorno del giocatore in Italia era stato stabilito che una percentuale sulla futura rivendita sarebbe andata al club svizzero. Dietro l'esplosione di Calafiori c'è il lavoro di Thiago Motta, che a Bologna l'ha valorizzato facendogli ritrovare quella fiducia che aveva perso negli ultimi anni.

- Come detto, su Calafiori. A febbraio i bianconeri hanno iniziato a contattare Thiago Motta per il dopo Allegri, l'allenatore aveva aperto a un passaggio sulla panchina bianconera facendo due nomi per il mercato: Di Gregorio e Calafiori. Il primo è arrivato, per il difensore è stato impossibile competere con i 50 milioni offerti dall'Arsenal.