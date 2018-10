ci mette del suo nella rete che porta alla vittoria del Torino, preferendo rimanere fuori dai pali piuttosto che rientrare. Compensa con un paio di parate interessanti.la sua partita è tutta in crescendo, comincia fra diverse difficoltà ma finisce alla grande con il gol del pareggio. Bene così.tra alti e bassi esce anzitempo per un problema fisico. Quarantacinque minuti di sofferenza e supporto ai compagni.(dal 1’ s.t.entra per dare linfa al centrocampo e ci riesce).errore sul gol ma non solo, oggi la sua partita è assolutamente negativa. Rientrato dopo lo stop, probabilmente non ancora in condizione.in fase difensiva non regge le discese avversarie, in fase offensiva invece costruisce poco e nulla.un primo tempo quasi nullo e una seconda frazione di gioco dove fornisce l’assist per il gol del compagno Calabresi. Si rifà di 45 minuti complicati.perde il pallone al limite dell’area e permette a Baselli di portare il Torino sul 2-0. Un errore banale che costa caro alla squadra rossoblù.molto confusionario, torna in campo dopo un mese e sembra dover prendere ancora le misure.I contrasti contro i granata non riesce a vincerli.l’atteggiamento non è quello giusto e la sua partita incontra diverse difficoltà. Potrebbe sicuramente fare di più.(dal 18’ s.t.dà qualche sicurezza in più alla difesa, senza strafare).rientrato dopo un lungo infortunio, Inzaghi lo schiera titolare dal primo minuto. Ci mette un po’ a farsi vedere ma sul finale del secondo tempo dimostra la sua qualità.(dal 35’ Falcinelli:dopo un primo tempo nullo, risveglia il Bologna con la rete che accorcia le distanze. La sua reazione è portare subito la palla a metacampo, dimostrando l’atteggiamento di uno che non molla.la prima parte di gara ha impressionato per la pochezza mostrata in campo ma nel secondo tempo il Bologna ha trovato la forza e il coraggio di reagire. Un punto importante.