Bologna, le pagelle di CM: Castro sbaglia, Beukema che beffa. La difesa fa acqua...

: tre gol incassati questa sera, può farci ben poco.: stasera dalle sue parti c'è un certo Kvaratskhelia che lo punta in continuazione e lo mette tremendamente in difficoltà.: sfortunata la sua deviazione sul tiro di Kvaratskhelia, che beffa Skorupski. Saltato con gran facilità da Neres sul terzo gol.: non parte benissimo muovendosi male e lasciando campo e spazio per agire a Raspadori dopo appena un minuto. La sua gara dura poco, è costretto al cambio per un problema muscolare (19' p.t.: prova in più momenti a stare dietro a Kvara ma non ci riesce proprio. Sufficienza estrema sul tris azzurro).

: poca spinta per lui, fa soprattutto fase difensiva con difficoltà in marcatura su Politano. Qualche cross velenoso dall'out mancino lo tira fuori, ma non è abbastanza (18' s.t.: non porta nulla in più a quella fascia e accusa l'arrembaggio napoletano): non segue l'inserimento a tutta velocità di Di Lorenzo sull'1-0 del capitano del Napoli (35' s.t.).: provvidenziale l'intervento sul finire di primo tempo sulla conclusione di Politano da posizione più che favorevole.

: poco in partita questa sera, manca il supporto che potrebbe dare con qualche inserimento in più: pecca di precisione, sia nel colpo di testa in area che in alcune giocate. Non vince mai un duello contro Olivera (18' s.t.: non pervenuto, non si vede veramente mai).: alla mezz'ora è buono il suo movimento a tagliare in area, non riesce a battere Meret in uscita. Per il resto completamente fuori dalla gara.: più attivo di Orsolini, gioca palla anche fronte alla porta ma non è concreto e non si rende davvero pericoloso (18' s.t.: veramente poca roba. Prova un dribbling e poi sparisce. Un po' per demeriti suoi e un po' per l'avversario che annulla il Bologna nel secondo tempo).

: possesso palla a favore del Bologna ma è sterile. Il Napoli è concreto a differenza della sua squadra, che nel secondo tempo non mostra davvero più nulla in termini di carattere.