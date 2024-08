Napoli, le pagelle di CM: Kvara da impazzire, Di Lorenzo monumentale. Conte schianta il Bologna

AFP via Getty Images

: qualche difficoltà con i piedi però quando c'è da parare ci mette i guantoni, come su Castro nel primo tempo.: prova importante, era quello che ci voleva. Si sgancia tanto buttandosi dentro e ci riesce realizzando lui stesso l'1-0 con un inserimento a tutta velocità concludendo dopo un controllo di qualità. L'esultanza è rabbiosa, scrollandosi di dosso tante cose personali e di squadra. Con il Maradona che ruggisce con lui.: perde Castro e il suo movimento in un'occasione ma per sua fortuna l'attaccante del Bologna non punisce il Napoli. Una sbavatura che però non cancella una prestazione fatta d'attenzione nel complesso.

: ruvido, non va tanto per il sottile in tante occasioni e dimostra quindi di essere efficace. Deve crescere nella costruzione ma intanto strappa applausi fino al fischio finale.: tanta corsa, tanto impegno. Si abbassa molto sulla linea dei difensori ma quando va su riesce a dare una buona mano, seppur non con la massima qualità (32' s.t.).: non si vede molto ma è efficace, questa sera tanto in interdizione. Recupera palloni che rischiano di diventare sanguinosi.: baricentro basso e tanti tocchi corti per non perdere mai distanza dal pallone che lo portano a gestire e dettare i tempi di gioco di un Napoli che ha meno possesso ma lo sfrutta bene.

: buona la doppia fase, prima con grande attenzione su Orsolini, non lasciandogli mai la possibilità di completare la giocata, e poi quando c'è da spingere con qualità.: il suo mancino è spesso insidioso, così come lo è quando sguscia via in rapidità. Dà vita all'azione del gol dell'1-0. Poi c'è quel sacrificio, quella mano che lui sa dare tanto ai compagni (43' s.t.: si presenta subito benissimo al Maradona. Neanche il tempo di entrare e serve Simeone con un bel filtrante ma non viene sfruttato, poi l'assist con una giocata su Beukema ancora per il Cholito che questa volta la spinge in rete).

: accende sempre lui la luce del Napoli, colpisce anche una traversa nella prima frazione di gioco. Poi arriva la giocata da gran campione, quell'assist al bacio per Di Lorenzo che segna l'1-0. È tutta una preparazione al suo di gol, che arriva al 75' quando si mette in solitaria e va a calciare con il mancino battendo Skorupski, con la complicità della deviazione di Beukema.: il più pericoloso dei primi dieci minuti del Napoli. Non concretizza però le due occasioni che si ritrova sui piedi. Quando c'è da legare il gioco palla sui piedi torna molto utile, si sbaglia solo a dargli palla per tenerla nei duelli aerei (38' s.t.: entra con grande fame e va su più palloni. Viene colto in fuorigioco per la prima volta, poi si inserisce bene cercando un assist per Kvara e infine trova il gol del 3-0 sfruttando il tocco arretrato di Neres).

: un Napoli completamente diverso rispetto a quello visto a Verona. Per atteggiamento, per attenzione, per affiatamento e organizzazione. L'azione dell'1-0 è un mix di qualità e lavoro tattico di squadra. Se si lavora in questa maniera con gli ultimi innesti che mancano dal mercato (soprattutto il centravanti) possono nascere cose interessanti.