Bologna, le pagelle di CM: malissimo l'attacco. Karlsson sempre più meteora

Gyasi lo fulmina da pochi passi, Solbakken lo grazia calciandogli addosso.Altra prova incolore: Pezzella lo ara per tutto il primo tempo. E nel finale rischia il rigore su Pellegri.Gestisce bene Colombo, fa la torre sul gol. Nel finale prova a dare una mano in attacco e una sua zuccata finisce tra le mani di Vasquez.Qualche sfarfallata difensiva che denota una forma ancora precaria, ma regge l’urto (dal 37’ stProva dai due volti, in attacco si propone e crossa molto bene, dietro si dorme sia Gyasi sia Solbakken sul gol e sula maggiore occasione toscana.

Prestazione impalpabile, in una mediana in costante sofferenza contro gli strappi di Fazzini. (dal 9’ stTra i pochi ad entrare con buon atteggiamento)In mediana c’è troppo spazio e un po’ di colpa se la deve prendere anche lui.Il gol immediato conferma il suo senso sotto rete. Ma la prestazione non ne trae giovamento: guizzo a parte, fatica tanto. (dal 20’ stStranamente schierato alle spalle di Castro, non sfrutta a dovere i cross)Tanta fatica contro Pezzella, a cui non va mai via. E finisce per innervosirsi. (dal 37' st

Rincorre tutti, ma senza costrutto. E quando la palla passa in area non incide.Aveva una chance, la butta via malamente. Un paio di giochi di prestigio fini a se stessi e poco altro. Sempre più meteora. (dal 9’ stIn fascia non combina nulla)Altra prova preoccupante: reparti slegati, tanta difficoltà e creare, possesso palla fine a se stesso. E terza gara con gol subito su tre.