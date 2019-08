Pisa-Bologna 0-3



Skorupski 7: sempre attento nelle uscite e gran parata nel finale su Asencio.



Tomiyasu 6,5: il giapponese ha avuto un ottimo impatto con tanta corsa e sostegno alla fase offensiva.



Danilo 6,5: rende inoffensivo Marconi e non sbaglia praticamente niente.



Denswil 6: dimostra di avere già una buona intesa con il compagno di reparto.



Dijks 5,5: costretto alla difesa, un po' troppo timido.



Poli 7: segna il gol che sblocca l'incontro e mette tanta qualità in mezzo



(dal 75' Svamberg sv).



Kingsley 6,5: tantissima quantità e qualche sprazzo di qualità, deve limitare un po' l'irruenza.



Orsolini 7,5: ancora poco costante, ma quando ha palla tra i piedi dimostra di poter creare sempre pericoli agli avversari.



Soriano 6: mette in mezzo il cross del vantaìggio, ma deve ancora crescere di condizione.



Palacio 6,5: il solito Palacio, quando si accende fa la differenza in questa squadra.



(dall'83' Sansone sv).



Destro 5: si vede molto poco se non per un paio di occasioni sbagliate nella ripresa.



(dal 71' Santander 6: difficile da spostare, entra a gara chiusa).