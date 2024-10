AF

Bologna, metà dell’incasso del match contro il Milan verrà devoluto alla raccolta fondi per le famiglie colpite dall’alluvione: il sostegno del club rossonero

34 minuti fa

1

"Il Bologna FC 1909, vicino a tutte le famiglie colpite dall’alluvione, aderisce alla raccolta fondi indetta dalla Città Metropolitana, devolvendo la metà dell’incasso che sarà realizzato per la partita Bologna-Milan". Con questa comunicazione ufficiale la società emiliana ha spiegato l'iniziativa messa in atto in vista della sfida contro il Milan in programma sabato alle ore 18. Un modo concreto per aiutare la città ed i suoi abitanti colpiti nei giorni scorsi dall'alluvione a causa delle ingenti precipitazioni.



SOSTEGNO MILAN- Arriva anche il sostegno del club rossonero: “ACMilan e Fondazione Milan si uniscono all’appello del Bologna FC: tutte le maglie indossate dai calciatori del Milan durante il match di sabato 26 ottobre, verranno messe all’asta su MatchWornShirt e il ricavato sarà interamente destinato alla raccolta fondi indetta dalla Città Metropolitana di Bologna a favore di tutte le famiglie colpite dall’alluvione”.