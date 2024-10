Milan, Leao non è più intoccabile: Okafor lancia la sfida, le scelte tra Bologna e Napoli

Il dualismo che non ti aspetti. Tra Okafor e Leao, sulla carta, ci sarebbero diverse categorie di differenza ma il campo ora ci sta raccontando che Noah ha caratteristiche decisamente più funzionali al gioco di Fonseca rispetto a Rafa. Il tecnico portoghese non guarda il nome del giocatore ma il bene della squadra e in tale direzione andranno fatte le scelte in vista dei tre impegni in una settimana attendono il Milan.



OKAFOR ON FIRE- Da oggetto misterioso delle prime partite a risorsa preziosa, Okafor ha cambiato marcia e ora non vuole fermarsi. L’attaccante svizzero è il quinto giocatore della rosa del Milan nella classifica delle occasioni create: quando sta bene fisicamente, è un giocatore importante. E nelle ultime due partite giocate contro Udinese e Bruges ha dimostrato di stare benissimo.