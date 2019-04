Il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic ha presentato il match contro il Chievo di domani sera in conferenza stampa: "Sicuramente cambieremo rispetto alla sconfitta di Bergamo. Ho parlato con i ragazzi e siamo già tutti concentrati sulla sfida contro il Chievo. Si riparte dopo una sconfitta così come dopo una vittoria, abbiamo avuto tempo per recuperare tutte le energie, fisiche e mentali. Siamo fiduciosi. Il Chievo? Nessuna squadra molla prima della fine del campionato. Il Chievo è una squadra organizzata e che gioca bene. Sarà una sfida equilibrata, noi ci giochiamo la salvezza e sappiamo che ogni partita per noi è fondamentale. Loro se la giocheranno ma avranno molte difficoltà a salvarsi a fine anno. Ciò non toglie che la nostra concentrazione deve essere sempre al massimo".