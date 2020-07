Sinisa, allenatore del, parla in conferenza stampa in vista della sfida contro il: “Sicuramente il calcio di oggi non è calcio: si gioca ogni tre giorni con un caldo incredibile. I valori sono falsati. Detto questo chi ha giocato meno e vuole mettersi in mostra può farlo. Con l'idea di mettere in campo sempre la nostra mentalità che ci ha contraddistinto sempre”.“Devo dire che comunque nonostante tutto che abbiamo passato fra la mia malattia, il lockdown e tutto il resto la squadra ha fatto un salto di qualità. Ci siamo salvati con largo anticipo rimanendo nella parte sinistra della classifica. Vogliamo continuare a crescere e fare meglio.In negativo c'è il rendimento interno, con quattro vittorie e basta. Dobbiamo trovare continuità lavorando sulla testa dei giocatori. Solo con le prestazioni possono arrivare i risultati”.“Perché voglio che finisca presto? Non è per una questione di stimoli, ma giocare senza pubblico non è bello e ti stufi. So che questo era l'unico modo per finire il campionato, ma spero che da settembre possa tornare la gente allo stadio. Sarebbe troppo importante per tutte le squadre che giocano in casa. E' un calcio frigido che non mi emoziona. Le gare oggi sono peggio degli allenamenti. Giocare così fa schifo e credo che a pensarla così non sia solo io”."​Contro l'Inter è entrato perché avevamo degli infortunati. Lui è giovane e continua ad allenarsi con noi. Adesso per me è più importante capire quanto mi può servire Skov Olsen. Adesso che siamo tutti davanti trova meno spazio. Poi la tanta eco sui giornali non voglio che gli faccia credere di essere già arrivato".