Milan, Furlani a colloquio con l'entourage di Leao: la posizione del club tra campo, mercato e Fonseca

Il Milan prende posizione sulla questione Rafa Leao. L'attaccante portoghese, rimasto in panchina contro l'Udinese e sostituito sempre a San Siro col Bruges, è dispiaciuto. Si rende conto di vivere un momento difficile e vorrebbe riuscire a essere più incisivo per aiutare la squadra.- I dirigenti lo aspettano e cercano di fargli scudo, provando a togliergli un po' di pressione. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, ieri l'amministratore delegato rossonero Giorgio Furlani ha parlato con l'entourage del calciatore: Leao è giù di corda, ma non aspetta altro che un'occasione per ritirarsi su e non ci sono particolari problemi con Paulo Fonseca. La società ritiene che Rafa sia il più bravo giocatore della squadra e che a lungo andare non possa esistere un grande Milan senza di lui, quindi Leao andrà recuperato al meglio, coinvolto e reso sempre più partecipe: compiti che spettano all'allenatore.

- La società farà il possibile perché Leao e Fonseca ritrovino un feeling vincente, senza però intervenire nelle scelte tecniche: in vista della prossima trasferta di sabato a Bologna, non ci sono favoriti tra Okafor e Leao. Certo, Rafa dovrà metterci del suo. Servono più precisione e concentrazione, un'applicazione e uno spirito di sacrificio diversi. Fonseca si aspetta che Leao metta in pratica il proposito di riprendersi il Milan già dai prossimi allenamenti a Milanello.- Leao è deluso anche con se stesso per non riuscire a essere incisivo, ha perso il sorriso ma vuol fare di tutto per ritrovarlo. Sotto l'ultimo post di Camarda, gli ha scritto: "Sei un milanista vero piccolo mio", con due cuori rossoneri. Il futuro non va oltre la prossima partita, per la società non ci sono altri orizzonti temporali: non pensa a cosa sarà di Leao a gennaio o in estate. Semmai è l'agente del calciatore che potrà guardarsi intorno sul mercato: l'estate scorsa qualche segnale era arrivato da Barcellona, che però resta in crisi finanziaria. Se risolverà i propri guai economici, tornerà a farsi sentire? Sempre secondo la Gazzetta dello Sport è un'ipotesi, come ce ne sono altre. Oggi però c'è una sola opzione sul tavolo: il Milan.