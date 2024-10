Bologna-Milan rinviata, cosa succede al Fantacalcio: 6 politico e tutte le opzioni, cosa dice il regolamento

AFP via Getty Images

Ora è ufficiale,non si giocherà in questo weekend ed è stata rinviata a data da destinarsi.La decisione ufficiale è arrivata ed è stata confermata dalla Lega Serie A: il match valido per la nona giornata di campionato non si gioca allo Stadio Dall'Ara, neanche in campo neutro, né in un altro impianto, scartate anche le opzioni Como ed Empoli emerse in mattinata.- Ogni volta che una partita di Serie A viene rinviata, nelle leghe fantacalcistiche di tutta Italia si apre il dibattito su cosa fare, qualora non sia stata stabilita in partenza una linea da seguire in questi casi. Le opzioni, da regolamento, sono sostanzialmente due:

BOLOGNA

- Nel caso in cui si decidesse di applicare la regola del 6 politico, ogni calciatore delle rose di Bologna e Milan avrebbe appunto un 6 come voto al Fantacalcio,. In questo modo sarà possibile calcolare regolarmente la nona giornata dopo il posticipo Fiorentina-Roma.Di seguito le situazioni infortunati e squalificati di Bologna e Milan.Nessuno- Tendinopatia dell'adduttore - Da valutare- Lesione parziale del crociato - Rientro aprile 2025- Distorsione al ginocchio ed ernia cervicale - Rientro metà dicembre

MILAN

- Lesione al bicipite femorale - Rientro metà novembre- 1 giornata - Salta Napoli (10ª)- 1 giornata - Salta Napoli (10ª)- Problema alla spalla - Da valutare- Lesione al polpaccio - Rientro gennaio 2025- Operato al ginocchio - Rientro febbraio 2025- Pubalgia - Da valutare- Qualora invece si decidesse di aspettare il recupero e quindi i voti della partita senza applicare il 6 politico, bisognerà attendere lo svolgimento di Bologna-Milan prima di calcolare la nona giornata.

QUANDO SI GIOCA BOLOGNA-MILAN: LE IPOTESI PER IL RECUPERO

- Non c'è una data certa per il recupero di Bologna-Milan e la sensazione è che si farà attendere. Il calendario delle due squadre è fitto e c'è la possibilità che la partita si giochi nel 2025.