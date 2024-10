Quando si gioca Bologna-Milan: le possibili date per il recupero

Getty Images

BOLOGNA-MILAN RINVIATA: IL COMUNICATO, LE REAZIONI DI SCARONI E FENUCCI

. La Lega Serie A, al termine del Cda d'urgenza, ha deciso di rinviare a data da destinarsi la partita, valida per la nona giornata di Serie A e inizialmente programmata per sabato 26 ottobre 2024 alle ore 18.- In mattinata la Lega ha tentato di trovare una sede alternativa per la partita dopo gli sviluppi da Bologna, con il Sindaco Matteo Lepore che, in una riunione con il Prefetto Visconti, ha mantenuto la propria posizione negando la possibilità di giocare al Dall'Ara, anche a porte chiuse, per questioni di sicurezza legate all'ondata di maltempo che ha colpito il capoluogo emiliano.

- Il Milan avrebbe voluto giocare la gara subito, come ribadito dal presidente Paolo Scaroni ("O si gioca a porte chiuse o si gioca da un'altra parte"), mentre il Bologna ha spinto per non giocare, considerando anche le difficoltà dei suoi tifosi. Como prima ed Empoli poi sono emerse come opzioni, ma né Sinigaglia né Castellani sono state poi scelte per varie problematiche, ultima la contrarietà del club rossoblù.- Si è arrivati così alla decisione definitiva di non giocare la partita e rinviare Bologna-Milan a data da destinarsi, ma trovare un nuovo spazio all'interno di un calendario già fitto è un'impresa ardua. Entrambe le squadre sono impegnate su tre fronti, Serie A, Coppa Italia e UEFA Champions League e bisogna trovare l'incastro giusto: tutte le possibilità sul tavolo.

- La prima opzione paventata guardando il calendario è quella di inserire il recupero tra la 16esima e la 17esima giornata di campionato, dunque per il Milan a cavallo tra le sfide con Genoa e Verona e per il Bologna tra Fiorentina e Torino. Ad oggi non sarebbe possibile per tempi ristretti (i rossoneri giocherebbero il 15 contro i liguri e il 20 contro gli scaligeri, un giorno di riposo in più per i felsinei impegnati il 21 contro i granata): bisognerebbe spostare le due gare dei rossoneri e rimodulare anche altre gare di altre squadre per gli stringenti e difficilmente derogabili regolamenti sui diritti televisivi.

- Altra opzione presa in considerazione, ma fattibile solo in un caso: Milan e Bologna non dovrebbero qualificarsi per gli ottavi di Champions. Qualora entrambi i club dovessero restare fuori dalle prime 16 d'Europa, allora si potrebbe trovare uno spazio infrasettimanale tra febbraio e marzo.- Sarebbe la prima data utile certa per il recupero, ovvero senza dover considerare altre partite di qualunque competizione a prescindere dai cammini europei delle due squadre. Ma c'è un problema e non di poco conto: il match di ritorno. Milan-Bologna infatti è in programma l'11 maggio e secondo il regolamento sui calendari devono passare almeno otto partite di campionato gara d'andata e gara di ritorno. Qualora dunque si scegliesse effettivamente il 3 aprile, con l'11 maggio non passerebbero le otto partite previste tra l'andata al Dall'Ara e il ritorno a San Siro.

29 ottobre: Milan-Napoli, ore 20.452 novembre: Monza-Milan, ore 20.455 novembre: Real Madrid-Milan, ore 21.00 – Champions League9 novembre: Cagliari-Milan, ore 18.00Pausa per le nazionali23 novembre: Milan-Juventus, ore 18.0026 novembre: Slovan Bratislava-Milan, ore 18.45 – Champions League30 novembre: Milan-Empoli, ore 18.003 dicembre: Milan-Sassuolo, ore 21.00 – Coppa Italia6 dicembre: Atalanta-Milan, ore 20.4511 dicembre: Milan-Stella Rossa, ore 21.00 – Champions League15 dicembre: Milan-Genoa, ore 20.4520 dicembre: Verona-Milan, ore 20.45

29 dicembre: Milan-Roma, ore 20.453 gennaio: Juventus-Milan, ore 19.00 – Supercoppa ItalianaData da definire: Como-Milan, recupero della 19° giornata12 gennaio: Milan-Cagliari18 gennaio: Juventus-Milan (giornata pre Champions League)21 gennaio: Milan-Girona 21.00 – Champions League26 gennaio: Milan-Parma29 gennaio: Dinamo Zagabria-Milan 21.00 – Champions League2 febbraio: Milan-Inter5 febbraio: eventuale Quarto di finale di Coppa Italia9 febbraio: Empoli-Milan11-12 febbraio: eventuale andata degli spareggi di Champions League16 febbraio: Milan-Verona18-19 febbraio: eventuale ritorno degli spareggi di Champions League

23 febbraio: Torino-Milan29 ottobre: Cagliari-Bologna, ore 18.302 novembre: Bologna-Lecce, ore 15.005 novembre: Bologna-Monaco, 21.00 – Champions League10 novembre: Roma-Bologna, ore 15.00Pausa per le nazionali24 novembre: Lazio-Bologna, ore 20.4527 novembre: Bologna-Lille, ore 21.00 – Champions League30 novembre: Bologna-Venezia, ore 20.453 dicembre: Bologna-Monza, ore 18.30 – Coppa Italia7 dicembre: Juventus-Bologna, ore 18.0011 dicembre: Benfica-Bologna, ore 21.00 – Champions League15 dicembre: Bologna-Fiorentina, ore 15.00

21 dicembre: Torino-Bologna, ore 15.0030 dicembre: Bologna-Verona, ore 20.45Data da definire: Inter-Bologna, recupero della 19° giornata12 gennaio: Bologna-Roma19 gennaio: Bologna-Monza (giornata pre Champions League)21 gennaio: Bologna-Borussia Dortmund, ore 21.00 – Champions League26 gennaio: Empoli-Bologna2 febbraio: Bologna-Como5 febbraio: eventuale Quarto di finale di Coppa Italia9 febbraio: Lecce-Bologna11-12 febbraio: eventuale andata degli spareggi di Champions League16 febbraio: Bologna-Torino18-19 febbraio: eventuale ritorno degli spareggi di Champions League23 febbraio: Parma-Bologna

