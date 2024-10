Bologna-Milan rinviata, la rabbia dei tifosi rossoneri: "Campionato falsato!"

Getty Images

La notizia dell'ufficialità del rinvio di Bologna-Milan ha fatto infuriare i tifosi rossoneri. Se il presidente Scaroni si è lasciato sfuggire un "incomprensibile" commentando la decisione della Lega Serie A, c'è chi è andato giù più pesante innervosito dalla decisione.. "Hanno usato la scusa del maltempo per rinviare una partita - scrive qualcuno - molto probabilmente per mancati incassi. Gli altri eventi di Bologna aperti. Chi ci rimette è il Milan che deve giocare a Napoli senza due titolari. Campionato falsato e marcio, Scaroni andrebbe licenziato".

- I rossoneri, infatti,: i due giocatori devono scontare un turno di squalifica e - con il rinvio di Bologna-Milan - sono costretti a farlo nel big match della giornata infrasettimanale. E questo è uno dei punti che ha fatto arrabbiare di più i milanisti sui social.- Un'altra tesi del tifo milanista è che il Bologna ha spinto per rinviare la partita e non giocare a porte chiuse per non perdere l'incasso: "Tutta questa moralità dov'era martedì o negli eventi che si tengono questa settimana?" provoca un tifoso rossonero su Twitter. Il "Bologna Boxing Night" in programma stasera all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno (7 km dal Dall'Ara) non è mai stato in dubbio: l'organizzazione attraverso un comunicato ha fatto sapere che l'evento si giocherà a porte chiuse e che non verrà rinviato perché "al suo interno ha diversi match internazionali - si legge - tra cui una gara valida per un titolo europeo". Anche l'evento Auto e Moto d'Epoca in programma tra giovedì 24 e domenica 27 ottobre a Bologna Fiere (6 km dallo stadio) si svolgerà regolarmente. E i tifosi del Milan insistono: "Perché loro sì e noi no?!".