Bologna-Milan, Scaroni: "O si gioca a porte chiuse o da un'altra parte"

BOLOGNA-MILAN, SI VA VERSO L'OK

E' questa la direzione presa nelle ultime ore per la gara valida per la nona giornata di Serie A, messa a rischio dall'ondata di maltempo che ha colpito il capoluogo emiliano.Il sindaco della città,, aveva disposto il rinvio della partita ma non è arrivato l'ok dalla Lega Serie A, che nel frattempo ha già individuato nello stadio alternativo che potrebbe ospitare la gara, in programma sabato 26 ottobre alle ore 18.- Il rinvio non è mai stata un'ipotesi plausibile per il Milan, che si aspetta di giocare a porte chiuse o in un'altra sede. La conferma l'ha data il presidente rossoneroall'ingresso in Lega per l'Assemblea odierna: "Non ne so molto, perché non mi sono occupato del tema. Io penso che o si gioca a porte chiuse o si gioca da un'altra parte. L'ipotesi che non si giochi francamente... Ieri sera abbiamo avuto la notizia dell'ordinanza del sindaco e stiamo pensando di vedere quale può essere la soluzione".- Diversa la posizione del Bologna. L'amministratore delegato rossoblù, incalzato dai cronisti presenti, non si è sbottonato all'ingresso in Lega: "Vediamo e parliamo. La nostra intenzione è sempre stata quella di giocare? No, la nostra intenzione era quella di... Parliamo prima con la Lega e poi vediamo".