Bologna-Milan rinviata, Theo Hernandez e Reijnders saltano il Napoli

Getty Images

. La partita, come riportato da ANSA, in programma per le ore 18 di sabato, non sarà disputata a causa del maltempo. Il sindaco di Bologna Matteo Lepore, sentiti questore e prefetto, ha scelto di optare per questa decisione, firmando nero su bianco un'ordinanza con cui ordina di sospendere la partita. La decisione è stata presa per le previsioni di pioggia e per le attività di ripristino della situazione nel quartiere che ospita lo stadio, una delle zone di Bologna che è stata maggiormente colpita dall'alluvione.

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui

Una decisione ufficiale che ha delle ripercussioni anche sulla Serie A e direttamente sul Milan. Infatti,, squalificati dopo le due espulsioni subite contro Fiorentina (il laterale francese) e Udinese (il centrocampista olandese),. Due assenze fondamentali per lo scacchiere di Fonseca.