Getty Images

Bologna-Milan si gioca? Intanto Camarda si allena e Fonseca...

27 minuti fa



In attesa di capire se la sfida fra Bologna e Milan si giocherà - è in programma per sabato alle 18 ed è valida per la nona giornata di Serie A - Francesco Camarda si gode le sensazioni della Prima Squadra rossonera, dopo il debutto europeo avvenuto nel corso della partita di Champions League (poi vinta 3-1 contro il Club Brugge), dove il giovanissimo centravanti si è visto anche annullare un gol inizialmente convalidato, per posizione di fuorigioco riscontrata dal VAR.



E non sembra proprio essere finita qui, la permanenza in prima squadra per l'attaccante classe 2008, punta di diamante del Milan Futuro: infatti, il tecnico portoghese Paulo Fonseca non avrà a disposizione nè Luka Jovic, nè Tammy Abraham che anche oggi hanno lavorato a parte a Milanello. Per questo motivo, come riferisce Sky Sport, stamattina Francesco Camarda si è allenato con la prima squadra rossonera e sarà convocato dal tecnico portoghese per la sfida contro il Bologna (nel caso in cui venga disputata) come prima e unica reale alternativa ad Alvaro Morata.