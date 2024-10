Milan, Camarda scrive ancora la storia: più giovane italiano di sempre a esordire in Champions League

Calciomercato/Ac Milan

La prima volta è sempre speciale, soprattutto se San Siro sta urlando il tuo nome per il tuo debutto assoluto in Champions League.Il giovanissimo attaccante del Milan, senza Abraham (infortunato alla spalla) e Jovic (fuori lista),, battendo il primato che apparteneva a Moise Kean, che con la Juventus esordì a 16 anni e 267 giorni.

Youssoufa Moukoko - esordio l'8 dicembre 2020 a 16 anni e 18 giorni con il Borussia Dortmund

Lamine Yamal - esordio il 19 settembre 2023 a 16 anni e 68 giorni con il Barcellona

Celestine Babayaro - esordio il 23 novembre 1994 a 16 anni e 86 giorni con l'Anderlecht

Rayan Cherki - esordio il 27 novembre 2019 a 16 anni e 102 giorni con il Lione

Alen Halilovic - esordio il 24 ottobre 2012 a 16 anni e 128 giorni con la Dinamo Zagabria

Youri Tielemans - esordio il 2 ottobre 2013 a 16 anni e 148 giorni con l'Anderlecht

Camarda si inserisce in una lista straordinaria di calciatori che hanno esordito giovanissimo. Di seguito, la lista.Il classe 2008 sta lavorando bene sia a livello fisico che mentale con la consapevolezza che il Milan Futuro è la migliore palestra possibile per arrivare in prima squadra. Step by step, senza fretta. Francesco si è messo a disposizione di Bonera e dei compagni, conscio che un’occasione del genere vale molto di più che segnare 30 gol in Primavera.

