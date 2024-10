Bologna-Milan verso il rinvio, il sindaco Lepore: "Scelta di sensibilità"

Michele Nucci

, ma perde quota anche l'ipotesi di spostare la gara in un altro impianto:Sono ore concitate per la gestione della sfida tra i rossoblù e i rossoneri, match valido per la nona giornata di Serie A e inizialmente programmato per sabato 26 ottobre 2024 alle ore 18.Il Prefetto di Bologna ha confermato l'ordinanza del Comune che nega l'utilizzo del Dall'Ara per questioni di sicurezza legate all'ondata di maltempo che ha colpito il capoluogo emiliano, escludendo dunque anche la possibilità di giocare a porte chiuse.

Questa mattina la Lega Serie A ha convocato un Cda d'urgenza per risolvere la questione cercando un altro stadio che potesse ospitare la gara, ma anche le ipotesi Empoli e Como hanno perso quota.- Si va verso il rinvio di Bologna-Milan, come conferma anche la nota diramata dal Sindaco di Bologna: "Ho sentito i rappresentati della Lega Serie A, per un confronto che reputo utile. Mi sembra si stia andando verso una scelta di sensibilità verso il nostro territorio, per questo li ringrazio".