Bologna-Monaco, la moviola live: gol annullati a Singo e Castro

AFP via Getty Images

Bologna-Monaco è una gara valevole per la quarta giornata di Champions League. Arbitra l'azero Aliyar Aghayev, assistito dai connazionali Zeynal Zeynalov e Akif Amirali con Elchin Masiyev quarto uomo, i tedeschi Pascal Muller e Christian Dingert al Var. Posch è diffidato.Calciomercato.com racconta in tempo reale i principali episodi da moviola.41' - Gol annullato a Castro per fuorigioco di Ndoye.35' - Skorupski si tuffa e devia in corner un calcio di punizione di Golovin.27' - Il primo ammonito dell'incontro è Moro, autore di un fallo su Golovin.

19' - Singo (ex Torino) va in rete con un colpo di testa su calcio d'angolo battuto da Akliouche. L'arbitro inizialmente convalida il gol, ma poi (richiamato dal Var) va a rivedere le immagini a bordocampo e lo annulla per una carica sul portiere Skorupski.