Simone Gervasio

Champions League - 4a giornataBologna-Monaco (calcio d'inizio alle ore 21)LE FORMAZIONI UFFICIALI(4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumi, Miranda; Freuler, Moro; Iling-Junior, Fabbian, Ndoye; Castro. All. Italiano.(4-2-3-1): Majecki; Vanderson, Singo, Kehrer, Mawissa; Magassa, Camara; Akliouche, Golovin, Ben Seghir; Embolo. All. Hutter.(calcio d'inizio alle ore 21:00) è una gara valevole per la quarta giornata di. I padroni di casa si presentano a questa sfida con un solo punto in classifica, raccolto all'esordio interno con lo Shakhtar prima dei ko a Liverpool e sul campo dell'Aston Villa sempre in Inghilterra. Gli ospiti sono imbattuti a quota 7 grazie alle vittorie in casa contro Barcellona e Stella Rossa e al pareggio in trasferta con la Dinamo Zagabria. Prima del calcio d'inizio viene osservato un minuto di silenzio in memoria delle vittime dell'alluvione di Valencia in Spagna.

Posch è diffidato. Arbitra l'azero Aliyar Aghayev, assistito dai connazionali Zeynal Zeynalov e Akif Amirali con Elchin Masiyev quarto uomo, i tedeschi Pascal Muller e Christian Dingert al Var.Nel prossimo turno il Bologna gioca ancora in casa contro un'altra squadra della Ligue 1 francese, il Lille, mentre il Monaco riceve il Benfica.