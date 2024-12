Bologna, Orsolini torna in gruppo: le ultime verso il Torino

Getty Images

Buone notizie in casa Bologna, dove. Il capitano rossoblù ha ricominciato a lavorare insieme ai compagni come conferma anche un comunicato ufficiale del club: "A due giorni da Torino-Bologna i rossoblù hanno svolto una seduta tattica con prove di conclusioni a rete. Riccardo Orsolini è rientrato in gruppo e si è allenato regolarmente con i compagni, lavoro differenziato per Michel Aebischer, Oussama El Azzouzi e Dan Ndoye". Orsolini quindi dovrebbe essere convocato, sarà Italiano a scegliere se farlo giocare dall'inizio o inserirlo eventualmente a partita in corso.

- Dopo il rientro di Miranda quindi anche Orsolini torna a disposizione dei rossoblù.. Oltre a Aebischer ed El Azzouzi, che hanno lavorato anche loro a parte insieme a Ndoye, per la prossima partita di campionato sarà indisponibile anche il solito Nicolò Cambiaghi che nel giorno del debutto in rossoblù contro l'Empoli ha subito la rottura del legamento crociato del ginocchio e proverà a tornare per il finale di stagione.

- A due giorni dalla partita l'allenatore del Bologna Italiano ha ancora qualche nodo di formazione da sciogliere: in difesa è corsa a tre per un posto a sinistra tra Holm, Lykogiannis e Miranda, con il primo favorito;, con Odgaard da una parte e Dominguez dall'altra se l'allenatore dovesse decidere di far partire Orsolini dalla panchina. Altrimenti semaforo verde per Orso con uno tra Odgaard e Dominguez fuori dai titolari. Davanti è intoccabile Santiago Castro.