Bologna-Parma: le formazioni, dove vederla in tv e streaming

(domenica 6 ottobre 2024 con calcio d'inizio alle ore 15:00) è una gara valida per la settima giornata di campionato in Serie A. Dopo il pareggio con l'Atalanta e la sconfitta a Liverpool in Champions, i padroni di casa si presentano a questa sfida tutta emiliana con 7 punti in classifica, 2 in più degli ospiti fermi a quota 5 dopo la sconfitta contro il Cagliari. Arbitra Di Bello, assistito da Carbone e Peretti con Galipo' quarto uomo, Mazzoleni e Maggioni al Var. Nel prossimo turno, dopo la sosta per le nazionali, entrambe le squadre giocano in trasferta: il Parma a Como e il Bologna sul campo del Genoa.

Partita: Bologna-Parma. Data: domenica 6 ottobre 2024. Orario: calcio d'inizio alle ore 15:00. Canale TV: Dazn. Streaming: Dazn. Telecronaca affidata a Luca Farina.

- Telecronaca affidata a Luca Farina.(4-3-3): Ravaglia; De Silvestri, Beukema, Casale, Lykogiannis; Aebischer, Freuler, Fabbian; Odgaard, Castro, Illing jr. All. Italiano.(4-2-3-1): Suzuki; Coulibaly, Osorio, Balogh, Valeri; Keita, Bernabé; Man, Hernani, Cancellieri; Bonny. All. Pecchia.