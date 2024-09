GETTY

Si chiude la sesta giornata di Serie A: al Tardini disono di fronte i ducali di Fabio Pecchia e ildi Davide Nicola. Le due squadre sono in stati di forma differenti, nonostante i risultati fatichino ad arrivare per entrambe: il Parma ha recuperato due gol nei minuti di recupero a Lecce strappando un buon pari, i rossoblù invece hanno perso 0-2 in casa contro l'Empoli e meditano di cambiare modulo per dare una svolta ad un inizio di stagione molto complicato.

Suzuki; Delprato, Osorio, Balogh, Valeri; Hainaut, Hernani; Man, Bernabé, Mihaila; Bonny.Scuffet; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Adopo, Makoumbou; Zortea, Viola, Luvumbo; Piccoli.