Bologna, per l'attacco spunta Beto

Ilcontinua la sua rivoluzione sul mercato. Holm, Miranda e Cambiaghi sono già arrivati per rinforzare la rosa, che però deve fare i conti anche con delle partenze eccellenti.Su tutte quella di, passato al Manchester United per 44 milioni di euro, di cui il 40% (17,5 milioni) è finito nelle casse del Bayern Monaco come concordato al momento del passaggio in rossoblù un anno fa.L'olandese ha lasciato un vuoto per quanto riguarda il ruolo di centravanti, così la dirigenza è al lavoro per regalare a Vincenzo Italiano un nuovo numero 9 da affiancare a Santiago Castro. Diversi i nomi sul tavolo e nelle ultime ore è emersa una nuova suggestione.

- Secondo quanto riferito da Sportitalia infatti, tra le opzioni proposte c'è anche. L'attaccante portoghese classe 1998 conosce già la Serie A avendo giocato due anni con l', prima della cessione all'per 25 milioni di euro nel 2023.Beto, tuttavia, non è riuscito a conquistarsi il ruolo di titolare fisso con i Toffees: 39 presenze complessive con 6 gol realizzati, ma ha giocato solo poco più di 1.200 minuti con gli inglesi nella scorsa stagione. Per questo il portoghese può lasciare l'Everton in estate e il Bologna è un'idea.