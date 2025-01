Bologna-Roma LIVE le formazioni ufficiali: fuori Castro e Orsolini, c'è Dallinga. Pellegrini con Dybala

AFP via Getty Images

Bologna-Roma 0-0Skorupski; Holm, Beukema, Lucumi, Miranda; Freuler, Ferguson; Ndoye, Odgaard, Dominguez; Dallinga. All.: ItalianoSvilar, Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Angelino; Dybala, Pellegrini; Dovbyk. All.: Ranieri: Rosario Abisso della sezione di Palermo

Ilreduce dal rocambolesco k.o. interno contro il Verona di fine 2024, ladal trionfo nel derby contro la Lazio: momenti opposti per le due squadre, con i rossoblù che nell’ultimo weekend hanno riposato in attesa del recupero della gara contro l’Inter saltata causa Supercoppa e fissata per il 15 gennaio, ovvero tre giorni dopo la sfida ai giallorossi.