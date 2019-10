Bologna-Sampdoria non è soltanto la sfida 'maledetta' per la squadra blucerchiata, che al Dall'Ara non vince dal 2003 e che dal 1964 ad oggi ha raccolto soltanto due vittorie in trasferta a Bologna. Dall'anno scorso infatti la gara tra i rossoblù e i blucerchiati viene anche ricordata come la sfida che sancì la definitiva separazione tra Massimo Ferrero e Walter Sabatini, che domenica sarà proprio in tribuna in qualità di coordinatore delle aree tecniche degli emiliani.



Il 20 aprile scorso però Sabatini era a Bologna in qualità di responsabile dell'Area Tecnica della Sampdoria, e al termine della gara andò in scena il clamoroso divorzio con il Viperetta. Ad annunciarlo fu lo stesso Sabatini al termine del match: "Ho dato le dimissioni con molto rammarico. Ma c'è stato uno screzio a fine partita e quando un dipendente ha uno screzio con il proprio datore di lavoro è giusto che si dimetta" aveva detto il dirigente, aggiungendo poi "Vado via ma con molto dispiacere, perché voglio bene a questa squadra. Non ci saranno ripensamenti".



Secondo la ricostruzione fatta da Il Secolo XIX, la lite con Ferrero dopo il 3-0 rimediato dalla Samp fu particolarmente violenta. Il Viperetta gridò a Sabatini: "​Tu non conti, qui comando io", una frase ovviamente recepita in maniera non troppo positiva da Sabatini, che senza indugi replicò "Se è così, arrivederci e grazie". L'addio fu venato anche dal sospetto che Sabatini avesse già di fatto trovato l'accordo con il Bologna, squadra in cui in effetti si è trasferito soltanto pochi mesi dopo.