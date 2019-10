Tra i giocatori dellache hanno risentito maggiormente dell'addio di Giampaolo ci sono quasi certamente i trequartisti, e in particolare Gastone Gianluca. Entrambi sono stati impiegati davvero poco in stagione, anche a causa di un modulo che non prevede il fantasista dietro alle punte, e quasi mai nel ruolo naturale. Ramirez ad esempio è partito titolare soltanto a Firenze, venendo poi sostituito alla fine del primo tempo. Logico che il poco impiego abbia innescato anche alcune riflessioni sul futuro dell'uruguaiano , il più 'puro' tra i rifinitori a disposizione dei blucerchiati.Anche la prima di Ranieri sulla panchina della Samp ha visto il mancato impiego di Ramirez e Caprari e un modulo, il 4-4-2, decisamente poco congeniale alle caratteristiche dei due. Secondo Il Secolo XIX però non è da escludere che prima o poi l'ex tecnico della Roma non possa passare al, sistema già provato anche durante la scorsa settimana. A quel punto,per una chance dal primo minuto. La possibilità che Ranieri vari il trequartista esiste già per la partita di Bologna, oppure per il turno infrasettimanale contro il Lecce al Ferraris.