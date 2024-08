Getty Images

dopo la prima giornata di campionato:contro l’Udinese (distorsione al ginocchio sinistro, venerdì il verdetto definitivo ma si teme per il crociato) ha costretto i dirigenti rossoblù ad aggiungere un esterno offensivo alle necessità già presenti da tempo, ovvero il difensore centrale e il centrocampista. Con una difficoltà in più: per le liste, serve che almeno uno dei tre sia italiano e che un altro sia under 22.- L’under 22 arriverà proprio al posto di Cambiaghi: con una forte accelerazione nelle ultime ore,brevilineo, tutto dribbling e uno contro uno, che pare molto adatto al gioco che chiede Vincenzo Italiano: con “” Dominguez haufficiali e nelle ultime due stagioni ha avuto una grande crescita. In patria era cercato dal Talleres e soprattutto dal River Plate, ma il Bologna ha rotto gli indugi e già venerdì il ragazzo dovrebbe arrivare in Italia per le visite medicheche resterà al club argentino. Dopo Nicolas - centrocampista che un anno fa venne ceduto al Nottingham Forest - arriva a Bologna un altro Dominguez: in comune i due hanno anche

- Per il centrocampista, invece, la pista calda è: dopo aver saltato tutta la seconda parte della passata stagione per un grave infortunio, ora il ragazzo è pronto a tornare in pista e. Il 25enne rifletterà in queste ore sulla miglior destinazione per lui (ha diversi sondaggi dalla serie A), ma il Bologna sembra essersi assicurato una(la seconda squadra che giocherà in C) per 300.000 euro più bonus. Se il Bologna riuscirà a chiudere per un under e un italiano, potrà poi muoversi liberamente sul difensore centrale: ormai una vera e propria saga che dura da settimane, dopo il. Giocoforza, per reggere l’urto con la Champions al Bologna servirà un finale di mercato all’insegna dei rinforzi.