Hummels tra Bologna, due club di Premier League e... il ritiro

Il futuro diè uno dei punti di domanda di questo mercato estivo. Il difensore centrale classe 1988 è svincolato dopo la scadenza del contratto che lo legava ale non ha ancora deciso quale sarà il prossimo passo della sua carriera.L'ipotesi Bologna si è raffreddata nelle ultime ore. Il tedesco non ha dato risposta all'offerta dei rossoblù, che però hanno fretta di chiudere l'arrivo di un nuovo difensore centrale e ora lavorano su altri profili comedeldell'. Difficile che la pista possa riaprirsi.

Gli emiliani non sono gli unici interessati a Hummels, che nel frattempo ha già rifiutato alcune proposte tra Europa e Arabia Saudita. La Premier League in particolare ha messo gli occhi sull'esperto centrale: come riferisce Sky Sports DE infatti,monitorano la situazione e sono interessati a ingaggiarlo, qualora arrivasse un'apertura.C'è poi un'ultima opzione che sta prendendo corpo secondo l'emittente satellitare: il. Hummels sta valutando anche la possibilità di appendere gli scarpini al chiodo e chiudere la carriera da calciatore, le prossime ore saranno importanti per capire se questa sarà la direzione finale.