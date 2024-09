Getty Images

Bologna-Shakhtar a rischio per maltempo: cosa succede

14 minuti fa



Debutto bagnato debutto... fortunato? Forse. Se giocano. Perché l'esordio del Bologna in Champions League potrebbe avere qualche problema legato al maltempo. I rossoblù scenderanno in campo al Dall'Ara stasera alle 18.45 contro lo Shakhtar Donetsk nella prima partita in Europa 22 anni dopo l'ultima volta, ma le condizioni meteorologiche potrebbero mettere a rischio la prima partita della squadra di Vincenzo Italiano.



YOUTH LEAGUE - Il campanello d'allarme è arrivato dalla partita di Youth League tra Bologna e Shakhtar: la gara in programma alle 12 a Crespellano, è stata rinviata per campo impraticabile. I delegati Uefa, insieme a dei rappresentanti dei due club, stanno capendo quando sarà possibile recuperare la partita. Considerando che la seconda squadra del club ucraino rientrerà domani con lo stesso aereo della prima squadra, e che per regolamento non possono esserci meno di 4 ore tra l'inizio di una partita di Champions e una di Youth League, bisognerà capire quando fissare una data e un orario per rigiocare la partita.