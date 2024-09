Getty Images

Dopo sessant’anni, iltorna in, ormai diventata. I rossoblù debuttano in questa rinnovata competizione con voglia di dimostrare che non sono di passaggio e che possono ambire anche a passare il turno: per farlo, serve partire con le marce alte nella prima gara contro loCalcio d’inizio alle 18.45 al Dall’Ara. Italiano si affida ae al ritrovato, gli ucraini invece puntano sue sulla stellina(4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumì, Lykogiannis; Moro, Freuler; Orsolini, Fabbian, Ndoye; Castro. All. Italiano.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione .

Segui Bologna - Shakthar Donetsk in diretta su NOW

GUARDA SU NOW

(4-3-3): Riznyk; Konoplya, Bondar, Matvienko, Pedro Henrique; Bondarenko, Kryskiv, Sudakov; Zubkov, Sikan, Eguinaldo. All. Pusic.La gara sarà visibile su Sky Sport e in streaming su Now; la telecronaca è affidata a Borghi e Marocchi.