Bologna, si ferma Holm: le condizioni del nuovo acquisto

28 minuti fa



Nel corso dell'ultimo allenamento, fa sapere il Bologna, Emil Holm ha rimediato una distorsione al ginocchio sinistro. Uno stop che non ci voleva per l'esterno svedese che l'anno scorso ha giocato in prestito all'Atalanta e che i rossoblù hanno prelevato dallo Spezia.



In mattinata, sempre secondo il comunicato della società emiliana, il giocatore è rientrato in Italia per svolgere i test medici. Italiano aspetta novità sull'entità dello stop.



Al suo posto, se non recuperasse in tempo per la prima giornata di campionato, dovrebbe mantenere la zolla destra l'austriaco Stefan Posch, rientrato dopo l'impegno a Euro 2024 con la Nazionale.