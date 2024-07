Bologna, ufficiale Miranda: arriva da svincolato dopo l'esperienza al Betis

NurPhoto via Getty Images

Il, dopo aver già preso Holm,mette a segno un secondo colpo di mercato importante, che fissa la strategia per la prossima stagione sul livello del prestigioso palcoscenico della Champions League dove dovrà esibirsi nei prossimi mesi. E' infatti ufficiale l'arrivo di, nuovo rinforzo per il Bologna di Vincenzo Italiano.Miranda è un esterno mancino di nazionalità spagnola, che nell'ultima stagione ha vestito la maglia del. Capace di ricoprire il ruolo a tutta fascia, Miranda affianca alle doti difensive una spiccata capacità di adattamento che gli permette di giocare anche da centrale di difesa. Nel suo passato, oltre al Betis, lo spagnolo ha vestito le maglie di- con cui è cresciuto dall'Under 18 alla prima squadra - e

Il nuovo acquisto del Bologna è giunto allache lo legava al Betis, squadra che ha salutato proprio nei giorni scorsi. Svincolato, approda a Casteldebole, andando a rinforzare una rosa già capace di far vedere grandi cose nell'ultima stagione. Per la Champions, il Bologna avrà una freccia in più.