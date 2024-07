Bologna, Zirkzee al Manchester United e Calafiori all'Arsenal: Sartori in cerca di nuovi fenomeni

Getty Images

Con l'avvio del calciomercato ilsta facendo i conti con la perdita dei propri diamanti più pregiati., il protagonista assoluto della cavalcata guidata da Thiago Motta culminata con una storica qualificazione Champions dopo sessant'anni, a breve sarà ufficializzato come nuovo giocatore del, dopo una lunga trattativa anche con il Milan. Non solo il centravanti classe 2001, anche il secondo gioiello del club emiliano,, è ad un passo dalla Premier League.L'assesta giocando un ruolo da assoluto protagonista in questo inizio di calciomercato. Dopo il corteggiamento del Milan, infatti, ilha bruciato la concorrenza dei rossoneri e ha affondato il colpoper circa 42 milioni di euro (più i famosi 15 milioni di commissioni). Ancheè ad un passo dal trasferimento in Inghilterra, all'. I Gunners hanno, infatti, il sì del difensore. La richiesta è di 50 milioni di euro e il Bologna non si muove da questa cifra. Le sensazioni a Londra sono comunque positive e la strada sembra tracciata verso un futuro in Premier League per il classe 2002.

Il direttore tecnico del Bologna, Giovanni, è, quindi, in cerca del sostituto di Zirkzee e sono diversi i nomi che figurano sulla sua lista. Dopo che il primo tentativo per il greco Fotisè andato a vuoto, a causa del Panathinaikos che ha nuovamente respinto l'offensiva da circa 20/25 milioni di euro, è probabile che ci sia un cambio di rotta e si vada sugli altri nomi:del Tolosa (classe 2000 che ha messo a segno 14 gol in 33 presenze in campionato), il 25enne macedonein forza all'Aberdeen (anche lui 14 centri in 33 gare di campionato) e lo spagnolodel Valencia (reduce da un buon campionato concluso con 13 gol in 37 presenze in Liga).

Parallelamente alla scelta del nuovo numero nove da affidare a Vincenzo Italiano, in casa Bologna, procede anche la ricerca del sostituto di Calafiori e la dirigenza rossoblù sta sondando il terreno per diversi profili. Un nome che piace al direttore tecnico Sartori è quello dell'ivorianodel Lione. Il 23enne ha fatto molto bene, specie nella seconda parte di campionato e il suo costo si aggira intorno ai 7 milioni di euro. A Casteldebole piace anche il centrale dell'Udinese. Resta, poi, viva l'opzione, che sarebbe disposto ad accettare un contratto annuale a condizioni ragionevoli.