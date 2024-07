AFP via Getty Images

Mercato Bologna, cosa serve a Italiano per la Champions League e tutto sul sogno Hummels

Redazione CM

un' ora fa



Il Bologna si è radunato agli ordini del nuovo tecnico Vincenzo Italiano all'inizio della stagione che vedrà i rossoblù impegnati in Champions League dopo la sorprendente stagione 2023/24 con Thiago Motta alla guida. Si tratta di un Bologna ancora sperimentale, privo di vari nazionali che hanno partecipato o stanno ancora partecipando a Euro 2024 e con già due acquisti, ma si tratta di due rinforzi per le corsie laterali di difesa, Miranda dal Betis di Siviglia a sinistra e Holm dallo Spezia (all'Atalanta in prestito la scorsa stagione) a destra. Ma non ci saranno Zirkzee e Calafiori, pilastri della scorsa annata, che dunque vanno sostituiti. Vediamo nel dettaglio.