Bolognamania: Italiano si presenta, inizia una nuova stagione

È cominciata giovedì scorso l’avventura dicome allenatore rossoblù. Presentato allodi fronte ad un’ampia platea di giornalisti, l’ex tecnico dellaè apparso molto sereno ed emozionato di intraprendere questo cammino alla guida del“Ci aspetta un anno importante: dovremo confermarci, avremo da giocare ladove vogliamo ben figurare” – ha dichiarato il nuovo allenatore – “Per il resto ho grande entusiasmo e ci sono tutti i presupposti per lavorare bene”. Sicuramente, la storia di Italiano parla da sé e decidere di sedersi sulla panchina deldopo una stagione esaltante come l’ultima è anche dimostrazione di una buona dote di coraggio e ambizione.Il paragone conè sempre dietro all’angolo e anche lui stesso ha ammesso qualche somiglianza con chi lo ha preceduto: “Qualcosa in comune lo abbiamo, specie per ciò che riguarda l'ampiezza del gioco in avanti, i centrocampisti sempre coinvolti, la punta centrale che deve far giocare bene la squadra., poi ognuno ha le sue idee".E le sue idee sono sicuramente un gioco propositivo e tanto pressing, motivo per il quale diversi giocatori di questa stagione saranno utili alla sua causa. Lo stessoha dichiarato di non voler venderee sarà fondamentale trattenere la maggior parte dei talenti che hanno reso la stagioneun sogno ad occhi aperti. Buon lavoro, hai tra le mani la passione di un popolo che vive per questi colori.