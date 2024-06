Prass, il jolly dell'Austria "nato" sulle spiagge italiane: fa gola a Bologna e Napoli

Getty e Calciomercato.com

Loha sempre grande fiuto per i giovani talenti. Se questi poi sono hanno il sigillo di garanzia di una scuola come quella del Salisburgo, allora il jackpot è pressoché assicurato.è una delle stelle più fulgide della rosa e a 23 anni appena compiuti (nato il 26 maggio 2001) il centrocampista ha vissuto la miglior stagione della carriera dal punto di vista realizzativo con. Un punto fermo indiscusso per Christian Ilzer e per il club, con l'ancora cerca la consacrazione definitiva che può arrivare a. Una vetrina che può cambiare anche il suo futuro.

- La passione di Prass per il calcio si sviluppa da giovanissimo, ancora bambino. E sono tanti gli incroci con l'Italia nella nascita di questo talento. A raccontarlo qualche anno fa, in un'intervista ad hallo-zeitung.at, è stato il padre, che ha ricordato come fosse impossibile togliere il pallone dai piedi del figlio, anche quando aveva fratture alla mano o era in vacanza: "".

Primi calci in Italia, ma il talento è sbocciato assolutamente in patria. Tra(squadra della città in cui è nato),gli step iniziali, il grnade salto è arrivato con il passaggio nell'Academy del, dove è riuscito a brillare e mettersi in mostra pur essendo tra i più giovani. Con i 'Tori Rossi' ha vinto il campionato Under 13 risultando decisivo in finale con un gol e tre assist nel 4-1 al Rapid Vienna, e con il lavoro nelle giovanili del Salisburgo ha conquistato un posto poi nelle giovanili dell'Austria Under 18 e Under 19 e ha affrontato il Napoli nella UEFA Youth League, in un 7-2 che ancora viene ricordato (ottobre 2019). Poi il trasferimento in prestito nella controllata Liefering, prima dell'approdo allonel 2021.

- Ma che tipo di giocatore è Prass? La parola che meglio gli si addice è ''. Il classe 2003 nasce come, mancino educato e qualità tecnica importante palla al piede abbinati a una potente accelerazione, visione di gioco e soprattutto lettura negli inserimenti, doti che lo rendono una minaccia sia come realizzatore sia come assist-man per i compagni.In patria lo paragonano a, soprattutto per quanto riguarda la tecnica e la personalità in possesso di palla, anche se fisicamente è meno imponente rispetto al tedesco. Con cui ha qualcos'altro in comune, ovvero la capacità di evolversi e cambiare ruolo. La stella dell'Arsenal si è gradualmente trasformata in una punta centrale, Prass invece ha dimostrato di saper giocare anche dae proprio lì lo ha impiegato il ct Ralf Rangnick nelle ultime occasioni in cui lo ha utilizzato, contro la Turchia a marzo e contro la Serbia il 4 giugno.

- Un vero e proprio jolly arrivato a un punto di svolta nella carriera, perché gli Europei possono dargli l'ultimo slancio per il grande salto anche sul mercato. Il profilo di Prass è da tempo sui taccuini dei migliori club europei, anche di quelli italiani che in estate possono farsi avanti per portarlo in Serie A. Piace al, alla ricerca del successore diche saluterà a parametro zero per trasferirsi all', ma fa gola anche alche cerca un vicee vuole allungare le rotazioni in vista del doppio impegno tra campionato e Champions League. La valutazione?, ma ilmette lo Sturm Graz nella condizione di ascoltare offerte. E Euro 2024 può diventare la miglior vetrina per far lievitare il valore del cartellino e attirare nuove pretendenti.@Albri_Fede90