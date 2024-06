L'ad del Bologna Fenucci: "Calafiori alla Juventus? Abbiamo detto al suo agente che non si muove"

dopo una grande stagione che ha portato la squadra allenata da Thiago Motta a conquistare per la prima volta nella propria storia la qualificazione alla Champions League. A 24 ore di distanza dall’annuncio della Juventus, che ha scelto il tecnico italo-brasiliano come successore di Massimiliano Allegri, il club emiliano. Una conferenza alla quale ha partecipato anche l’amministratore delegato rossoblù, difensore classe 2002. Vogliamo andare avanti con questo gruppo che può ancora migliorare. Preferiamo continuare con loro, al momento", ha dichiarato il dirigente del Bologna. Acquistato dal Basilea nell’estate 2023 per 4 milioni di euro, il difensore attualmente impegnato con la Nazionale agli Europei è sotto contratto fino a giugno 2027 e ha una valutazione di mercato molto importante, considerando che in caso di cessione dovrebbe corrispondere il 50% della cifra al Basilea, in virtù degli accordi presi con la società svizzera.Il club bianconero vorrebbe investire una cifra vicina ai 25 milioni per il difensore cresciuto in maniera esponenziale a livello di rendimento proprio sotto la gestione del neo-allenatore Thiago Motta, mentre la richiesta del Bologna non è inferiore ai 50 milioni.