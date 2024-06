Bolognamania: mentalità "Vincenzo"

è il nuovo allenatore del. Dopo tre anni passati allacon il raggiungimento di diversi obiettivi come finali di, l’allenatore di Karlsruhe è chiamato ora a replicarsi e migliorarsi con una squadra che l’anno prossimo giocherà laIl suo nome è stato il primo accostato aldopo la decisione didi non proseguire il suo cammino sotto le: un po’ per l’impostazione di gioco e un po’ per la sua determinazione, la società rossoblù ha visto in lui il sostituto ideale per dare continuità al progetto tecnico di questa squadra.Ma cosa porterà? Sicuramente la voglia di imporre il suo gioco e ottenere risultati importanti, senza guardare troppo al lascito dima portando le sue idee e il suo modo di fare calcio. Certo, è inevitabile ripartire da quella che è stata la stagione straordinaria dei rossoblù ma allo stesso tempo inizia ora un nuovo capitolo della storia delPer questo motivo, il mercato è più vivo che mai con le indicazioni del tecnico su coloro che vorrebbe vedere con la maglia delin vista del ritiro diquest’estate. Ad oggi, i rossoblù sono nell’occhio del ciclone per quanto riguarda i possibili partenti: con il mancato riscatto diaccostato sempre di più al, bisognerà rivedere il reparto avanzato senza dimenticare però mai le parole dell’Chi ha orecchie per intendere, intenda.